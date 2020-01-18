"Кальмар со вкусом краба", "печенье с майонезом" и другая мега "креативная" реклама

Креатив в рекламе – это тема, требующая отдельного внимания. Порой она превращается в нечто больше, чем просто маркетинговый прием. А в некоторых случаях креатив и вовсе зашкаливает до пределов. И тогда обычная реклама, объявление или ценник в магазине становятся настоящим анекдотом. Сегодня мы решили собрать самые яркие примеры такой рекламы, чтобы они вас позабавили и, возможно, подняли настроение.