Уморительная подборка: когда стараешься из-зо всех сил, а получается...

Однако, судя по снимкам из нашего сегодняшнего материала, у кого-то то ли старания не хватает, то ли возможностей... Тут только и остается, что воскликнуть: "Хорошо, что это произошло не с нами!"