Утро начинается с курьезов: уморительные жизненные фейлы

Свежая порция примеров невезения и неудачного стечения обстоятельств, которые случаются в жизни людей (и животных тоже), для тех, кто, не успев на свой автобус, считает, что день вдруг стал из ряда вон неудачным.