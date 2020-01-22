Животные с человеческими ртами: страшное зрелище Почему до сих пор никто не придумал фильм ужасов с животными с человеческими ртами? Достаточно взглянуть на несколько этих отфотошопленных фотографий, чтобы понять, что фильм с такими персонажами будет тем ещё триллером.