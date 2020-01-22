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Среда, 22.01.2020
Как девушки фотографируют своих парней и наоборот
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Как девушки фотографируют своих парней и наоборот

Представители мужского рода, как всегда, не заморачиваются с внешним видом, полагая, что их половинки всегда привлекательны — с едой во рту или без неё. Девушки же, как обычно и бывает, тщательно подбирают ракурс, композицию, поэтому их парни на фотографиях всегда выглядят, как на обложке! А если сравнивать мужской и женский подход к фотосъёмке, то это будет выглядеть примерно вот так.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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