Завидуйте: эти люди могут заснуть в самых необычных позах и местах

В мире есть 2 типа людей: те, кто может заснуть когда угодно и где угодно, а ко второму типу относимся мы с вами. Невозможно не завидовать тем людям, которые блаженно спят в самолёте, когда тот даже ещё не взлетел, в то время как у вас есть часы беспокойного ерзания в кресле, когда вы с нетерпением ждете приземления.