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Хозяин, у меня все под контролем: прикольные животные в необычных ситуациях
Домашние животные - те же дети: ни на минуту их нельзя оставить без присмотра! В противном случае, вернувшись, можно стать свидетелем какой-нибудь забавной сцены с животным, застрявшим в ветках дерева или в стуле.
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