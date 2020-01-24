Минута смеха: забавные стоп-кадры

Жизнь полна прекрасными, забавными и необычными моментами ─ нам просто не всегда удаётся их заметить и тем более запечатлеть. Но некоторым иногда всё-таки везёт, благодаря чему в сети появляются вот такие прикольные стоп-кадры.