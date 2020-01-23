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Четверг, 23.01.2020
Кошачий беспредел: странное и необычное поведение усатых-хвостатых
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Кошачий беспредел: странное и необычное поведение усатых-хвостатых

Кто-то в Твиттере написал: "Расскажите о самом странном поведении ваших кошек". А ведь каждый котовладелец считает, что его кошка — самое загадочное и необычное создание в этом мире! Поэтому сразу набралась целая куча историй: тут и кражи ценностей, и опрокидывание вещей, и включение кранов, и зловещие взгляды… в общем, много кошачьего беспредела (но не только).
Фото: bigpicture.ru
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