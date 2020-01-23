Кошачий беспредел: странное и необычное поведение усатых-хвостатых Кто-то в Твиттере написал: "Расскажите о самом странном поведении ваших кошек". А ведь каждый котовладелец считает, что его кошка — самое загадочное и необычное создание в этом мире! Поэтому сразу набралась целая куча историй: тут и кражи ценностей, и опрокидывание вещей, и включение кранов, и зловещие взгляды… в общем, много кошачьего беспредела (но не только).