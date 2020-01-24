Самое приятное в этом мире - поход в больницу: саркастические "перлы" от врачей

Настроение обычно не супер, ведь просто пообщаться к врачам никто не идет. Вокруг злые люди, все рычат… Но как-то на душе теплее, когда видишь забавное объявление. По этому случаю есть у нас для вас подборка вывесок и объявлений, которые можно совершенно случайно встретить в самой обычной поликлинике.