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Самое приятное в этом мире - поход в больницу: саркастические "перлы" от врачей
Настроение обычно не супер, ведь просто пообщаться к врачам никто не идет. Вокруг злые люди, все рычат… Но как-то на душе теплее, когда видишь забавное объявление. По этому случаю есть у нас для вас подборка вывесок и объявлений, которые можно совершенно случайно встретить в самой обычной поликлинике.
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