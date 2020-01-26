Общажная жизнь: забавные фото о студенчестве Как проводят свои будни студенты? Во всех странах почти все одинаково: одни ходят на лекции, другие их пропускают, но и те и другие исправно посещают студенческие вечеринки и различные "пати", чтобы отлично провести время с друзьями.