Поймут "избранные": когда ты папа девочки Тяжело быть отцом. Быть отцом вдвойне тяжело, когда речь заходит о воспитании дочери. В новом обзоре были собраны фотографии, которые покажут все то, с чем вынуждены сталкиваться такие вот заботливые родители из числа представителей сильной половины человечества.