Один ноль в пользу разочарования: когда ожидания не совпадают с реальностью

Наши ожидания зачастую не совпадают с реальностью, которая учит нас быть готовыми даже к самым неожиданным последствиям. И чем больше расхождение с ожидаемым, тем сильнее и крепче вера в то, что в следующий раз повезёт!