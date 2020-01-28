А в планах было другое: "творения" кулинарного искусства

Время от времени многие из нас хотят улучшить свои кулинарные способности, чтобы поразить своих гостей новыми и вкусными блюдами. И тогда мы стараемся освоить новый рецепт, приготовив что-нибудь необычное и замысловатое. Правда, результат не всегда радует…