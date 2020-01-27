И такое бывает: когда фортуна повернулась не той стороной

Неудачные дни у всех бывают разные, но почему-то одинаково всем они портят настроение и вгоняют в депрессию. Многие считают, что неприятности нужно встречать с улыбкой. Желаем вам, конечно же, хорошего и удачного дня, но на всякий случай подарим вам несколько отличных поводов для улыбки!