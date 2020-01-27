Ах, какое блаженство: очаровательные животные, принимающие ванну

Все любят торчать в душе и подолгу принимать ванну — даже дикие звери и домашние животные! От этих снимков вам тоже захочется поскорее запереться в ванной комнате. Главное, в это время о счетчиках на воду не думать.