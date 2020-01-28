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Они умеют починить как следует: забавные шедевры мастеров ремонта
Поговаривают, что: "голь на выдумки хитра", и правда, доморощенные мастера способны починить все, что угодно, если в этом появиться острая необходимость. Приятного просмотра и хорошего настроения!
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