Они умеют починить как следует: забавные шедевры мастеров ремонта

Поговаривают, что: "голь на выдумки хитра", и правда, доморощенные мастера способны починить все, что угодно, если в этом появиться острая необходимость. Приятного просмотра и хорошего настроения!