Нет времени унынию: демотиваторы для всех

Как всегда, отличная порция прикольных демотиваторов для поднятия настроения в этот рабочий вторник! Сегодня в выпуске: про современные технологии, про неподдельные эмоции, про течение времени, про красные глаза, про жену, которая взяла на отдых самое необходимое, про квартиру с бассейном и многое другое!