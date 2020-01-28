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Вторник, 28.01.2020
Нет времени унынию: демотиваторы для всех
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Нет времени унынию: демотиваторы для всех

Как всегда, отличная порция прикольных демотиваторов для поднятия настроения в этот рабочий вторник! Сегодня в выпуске: про современные технологии, про неподдельные эмоции, про течение времени, про красные глаза, про жену, которая взяла на отдых самое необходимое, про квартиру с бассейном и многое другое!
bugaga.ru
Фото: pixabay
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Веселье, Демотиватор, Умора, Хохот.
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