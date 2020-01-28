Что вы знаете о скуке? Уморительная подборка курьезных фото из жизни

Если человек - натура творческая, то он в любой момент может найти для себя источник вдохновения и заняться чем-нибудь непрофильным, но очень увлекательным. Просто потому, что не может сидеть на месте сложа руки - разносторонние способности не позволяют.