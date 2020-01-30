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Четверг, 30.01.2020
Что-то здесь не так: курьезные поделки мастеров-любителей
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Что-то здесь не так: курьезные поделки мастеров-любителей

С появлением книг "Для чайников", кажется, уже каждый желающий может научиться всему, чему захочет. Ну хотя бы на приличном, любительском уровне. А глядя иногда на то, что и как делают некоторые, возникают большие сомнения насчёт того, учились ли они вообще когда-нибудь своей профессии, и закономерные вопросы: есть ли у них хотя бы глаза, чтобы видеть свои косяки? От дверного стопора, установленного далеко от двери, до балконов без дверей и окон – кажется, это нужно делать совсем не так.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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