Что-то здесь не так: курьезные поделки мастеров-любителей

С появлением книг "Для чайников", кажется, уже каждый желающий может научиться всему, чему захочет. Ну хотя бы на приличном, любительском уровне. А глядя иногда на то, что и как делают некоторые, возникают большие сомнения насчёт того, учились ли они вообще когда-нибудь своей профессии, и закономерные вопросы: есть ли у них хотя бы глаза, чтобы видеть свои косяки? От дверного стопора, установленного далеко от двери, до балконов без дверей и окон – кажется, это нужно делать совсем не так.