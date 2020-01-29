|
|
Когда рост имеет значение: проблемы высоких людей
"Жить не просто людям маленького роста" - это всем известный слоган одной из передач о людях маленького роста, но вот легко ли жить великанам? Сколько бытовых неудобств преследует их на протяжении всей жизни. Эти люди должны обладать изрядным чувством юмора, чтобы не озлобиться на весь мир и не превратить свою жизнь в ад.
Чертовщина какая-то: курьезы вокруг нас
"Собачий характер": забавный фотопроект Эльке Фогельсанг (Фото)
Мира и позитива вам в карман: милые фотографии животных
Без слез не взглянешь: подборка смешных свадебных фотографий
Снимки, которые доказывают, что приседания имеют значение (Фото)
Странные и смешные пассажиры в метро
Обворожительная культуристка с бразильским типом телосложения (Фото)
Веселье на всю ночь: смешные картинки для поднятия настроения
Свадебные приколы, которые вызовут у вас истерический смех
Что вы знаете о скуке? Уморительная подборка курьезных фото из жизни
Студенческие годы - самые лучшие: это неудивительно, ведь они умеют развлекаться
Динамо - Кайрат: лучшие моменты матча (Фото)
Самые лучшие приколисты - это дети: эти уморительные снимки докажут это вам
Космос, прием: уму непостижимые персонажи в метро
Нет времени унынию: демотиваторы для всех
Просто добавь макарошек: забавные приколы фотошоперов
Они умеют починить как следует: забавные шедевры мастеров ремонта
Мило и трогательно: животные - лучшие друзья человечества
А в планах было другое: "творения" кулинарного искусства
Животы лопнут со смеху: бедные мужчины на шоппинге с женами
Маленькие квартиры, которые превратили в хоромы (Фото)
Когда все наперекосяк, не стоит отчаиваться: сплошные курьезы и казусы
Какая гадость: жуткие и странные вещи в обычной жизни
Не скучайте: ловите подборку свежих демотиваторов для хорошего настроения
Чудаки и чудачки, окружающие нас везде и всюду