Когда рост имеет значение: проблемы высоких людей "Жить не просто людям маленького роста" - это всем известный слоган одной из передач о людях маленького роста, но вот легко ли жить великанам? Сколько бытовых неудобств преследует их на протяжении всей жизни. Эти люди должны обладать изрядным чувством юмора, чтобы не озлобиться на весь мир и не превратить свою жизнь в ад.