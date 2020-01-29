Не повезло: неуклюжие моменты из жизни, которые сбивают с равновесия

Неудачи подстерегают нас на каждому углу ─ успевай только уворачиваться. Но довольно часто человеку не удаётся их избежать, наивно надеясь, что это было в последний раз.