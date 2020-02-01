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Популярная канарейка Глостер со смешной прической
Канарейка Глостер - птица, у которой смешная прическа от природы. Что поделать, своего парикмахера она не выбирала и приходится птичке жить вот с такой забавной прической.
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