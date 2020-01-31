Как они туда попали? Нелепые ситуации с девушками, о которых они хотели бы забыть

Женщины воистину волшебные существа. Они красивые добрые и по всей видимости обладают редкой способностью застревать во всяких местах. Конечно это не то свойство, которым стоит гордиться, но зато это делает их уникальными, да и смешно же это в конце концов.