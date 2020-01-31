Не ссорьтесь с парикмахером: неудачные стрижки Пока вы сидите под пелериной в кресле, парикмахер может сделать с волосами всё, что угодно. Поэтому с ним лучше не ссориться, а то из парикмахерской можно выйти такими, как эти люди…