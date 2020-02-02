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Строительные маразмы и дизайнерские фейлы
Некоторые люди, особенно те, кто занимается дизайном интерьеров и вообще строительством домов, иногда заходят так далеко со своими творческими идеями, что в итоге появляются вот такие странные, откровенно уродливые и непонятные вещи.
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