Бюджетный косплей: смешные работы таиландского паренька

Мастер бюджетного перевоплощения Ануча "Cha" Сэнгчарт (Anucha "Cha” Saengchart) из Таиланда, прекрасно известный своим более чем 4 миллионам подписчиков в Facebook как @Lowcostcosplay, продолжает восхищать богатством фантазии и умением трансформироваться во всё, что угодно - от различных персонажей до предметов повседневного обихода - с помощью подручных средств.