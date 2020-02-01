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Сплошное веселье: креативный отец и его дочурка покоряют сеть
36-летний Шолом Бер Соломон (Sholom Ber Solomon) — молодой папа из Калифорнии, и его не надо уговаривать уделить внимание 9-месячной дочери Зоуи. Парочка замечательно проводит время, переодеваясь для своих уморительных фотосессий. Шолом владеет магазином винтажной мебели и давно увлекается переодеваниями и смешными фотографиями. Однако раньше он делал это один, а теперь у него есть партнер в лице не менее харизматичной и просто очаровательной дочки.
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