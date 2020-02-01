Один в один: мамочки и их милые копии

Все дети подражают родителям, а девочки, понятное дело, стараются копировать поведение своих мам. Получается обычно больше ржачно, чем удачно, но бывает и прямо наоборот. Особенно если отцовские гены дремлют, а материнские буйствуют, то можно увидеть миниатюрную копию мамочки! И это выглядит просто очаровательно!