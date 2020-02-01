Ремонт вещей в стиле "И так сойдет": примеры от "креативных" ребят

Все мы когда-то что-то ремонтировали. Многим из нас напоминает об этом седина или дергающийся глаз. Но только не этим смелым и находчивым ребятам. Оказывается, отваливающийся бампер хорошо держится на стяжках, а дополнительная дырка в ремне может появиться благодаря обычному дыроколу.