Закон не писан: люди, которые пошли против правил

Правила – вещь с одной стороны строго определенна, а с другой весьма формальная. Сегодня же речь пойдет как раз о таких людях, которые нарушают, ломают любые запреты и табу. Этих злостных бунтарей можно увидеть в новой подборке фотографий.