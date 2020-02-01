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Закон не писан: люди, которые пошли против правил
Правила – вещь с одной стороны строго определенна, а с другой весьма формальная. Сегодня же речь пойдет как раз о таких людях, которые нарушают, ломают любые запреты и табу. Этих злостных бунтарей можно увидеть в новой подборке фотографий.
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