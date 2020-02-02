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Ах, эта свадьба! Фотографии, на которых творится что-то странное
Подборка свадебных фотографий, которые делали фотографы, явно находившиеся под градусом. Да и как можно оставаться трезвым - свадьба ведь, а то, что в альбоме будут такие "шедевры" только добавит повода посмеяться, вспоминая этот незабываемый в жизни молодых день.
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