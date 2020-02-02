Вот непруха: неудачный день в курьезных картинках

Очередная порция фейлов и неприятных ситуаций, которые происходят в ежедневной жизни, омрачая собой течение повседневности некоторых людей. Желаем вам встречаться с подобными ситуациями только на страницах нашего сайта в виде таких фотосборников!