Когда котоматрица дала сбой: эти животные не смогли "подружиться" со снегом

Когда за окном снег – это всегда невероятный восторг у детей и грустинка на душе у взрослых, которые вдруг вспоминают, как радовались снегу в детстве. А вот у котеек и кошек радости или ностальгии в такие моменты нет – кажется, они вообще не понимают что происходит!