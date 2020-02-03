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Понедельник, 03.02.2020
Вход на кухню запрещен: этим персонажам лучше никогда больше не готовить
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Вход на кухню запрещен: этим персонажам лучше никогда больше не готовить

Не нужно быть профессиональным поваром, чтобы приготовить приятную глазу еду, которая при этом будет ещё и вкусной. Но оказывается в нашем обществе немало настоящих кулинарных изврaщeнцeв, которые стремятся нарушить баланс во всём мире. Эти люди сгребают в одну кучу все продукты, которые имеются в их холодильнике и готовят ужасающие блюда, отбивающие всякий аппетит у любого, кто на них посмотрит. От вида этих фотографий эстеты упадут в обморок, а все остальные скорчат гримасу ужаса.
Фото: jumor.temaretik.com
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