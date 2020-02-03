Плачь и смотри: снимки родом из 90-х, которые заставят вас поностальгировать

Сегодняшнему поколению не объяснишь той ценности, которые представляли эти вещи для людей из 90-х годов. Тем, кто не жил в эпоху тотального дефицита этого не понять, хотя именно труднодоступность и научила многих ценить то, что имеешь и более бережно относиться к вещам. Не самые плохие, согласитесь, черты характера.