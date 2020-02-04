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Выполняем домашнее задание: в любой семье одинаковы проблемы
Замечательная подборка о том, как школьники делают домашнее задание. А, может быть, вовсе не школьники? Но ноу-хау придумывают все, и изобретательности нет предела.
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