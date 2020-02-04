Улыбайтесь чаще: позитивные анекдоты в картинках

Очень хочется, в жизни каждого из нас было как можно больше позитивного, веселого, милого, приятного, забавного и смешного. По этому мы собрали для Вас очередную порцию юмора — пусть эти анекдоты, шутки и картинки подарят Вам чудесное настроение. Улыбайтесь, и этот день обязательно будет удачным!