Помогите, у меня сломалась собака: забавные фото лучших друзей человека Если у вас есть домашний любимец, вы наверняка знаете, сколько забавных и смешных ситуаций с ним может произойти. А чтобы у других не возникало сомнений в необходимости завести пушистого друга, предлагаем подборку лучших фото, на которых "что-то пошло не так".