Фотожабами не обошлось: юморные работы искусных фотошоперов Пользователи нередко затевают между собой настоящую баталию на лучшее чувство юмора и умение пользоваться "Фотошопом", и во время этих безбашенных сражений рождаются настоящие шедевры фотошоп-юмора!