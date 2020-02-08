Когда руки выросли не из того места: ляпы строителей и ремонтников

Похоже, горе-строители с руками, которые растут из того самого места, не переведутся никогда. Наглядным подтверждением этого является наш сегодняшний обзор. Подборка снимков курьезных ляпов ремонтников и строителей обеспечит смех сквозь слезы.