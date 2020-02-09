Глаза, наполнены болью: котики, которые терпеть не могут ветеринаров

Те, у кого есть домашние животные, наверняка не раз замечали, что когда в их присутствии заходит речь о поездке к ветеринару они питомцы начинают нервничать и прятаться в укрытие, откуда их порой бывает трудно вызволить. Но когда животных все-таки удается заманить в кабинет к врачу, они начинают вести себя, мягко говоря, неадекватно. Вот и к этим котам пришло осознание того, что сейчас их будет осматривать ветеринар, а им этого ой, как не хочется.