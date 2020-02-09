Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Глаза, наполнены болью: котики, которые терпеть не могут ветеринаров
1 / 26

Глаза, наполнены болью: котики, которые терпеть не могут ветеринаров

Те, у кого есть домашние животные, наверняка не раз замечали, что когда в их присутствии заходит речь о поездке к ветеринару они питомцы начинают нервничать и прятаться в укрытие, откуда их порой бывает трудно вызволить. Но когда животных все-таки удается заманить в кабинет к врачу, они начинают вести себя, мягко говоря, неадекватно. Вот и к этим котам пришло осознание того, что сейчас их будет осматривать ветеринар, а им этого ой, как не хочется.
lapyhvost.umoritelno.com
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Животные, Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
04:07 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь