"Мама, я теперь сладкий?": эти снимки докажут, что малыши и десерты - одно целое

Эти маленькие сластены рвутся в бой с шоколадками, тортиками и ореховой пастой. И мы уж. Правда, перемазанным буквально от макушки до пяток! И кто сказал, что я его один не осилю? Да я такие тортики голыми руками беру!