Уже готовятся к лету: животных, которые решили привести себя в форму

Если вы решили привести себя в форму, то это уже половина успеха. Дальше надо всего лишь надеть кроссовки и двигаться! Двигаться вперед, назад, вверх, вниз, быстро, медленно, а главное, с большим энтузиазмом. Так что скорее надевайте спортивный костюм — и вперед к сжиганию калорий.