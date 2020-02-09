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Воскресенье, 09.02.2020
Уже готовятся к лету: животных, которые решили привести себя в форму
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Уже готовятся к лету: животных, которые решили привести себя в форму

Если вы решили привести себя в форму, то это уже половина успеха. Дальше надо всего лишь надеть кроссовки и двигаться! Двигаться вперед, назад, вверх, вниз, быстро, медленно, а главное, с большим энтузиазмом. Так что скорее надевайте спортивный костюм — и вперед к сжиганию калорий.
Фото: bigpicture.ru
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