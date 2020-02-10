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Понедельник, 10.02.2020
"Что-то особенное": необычные находки из секонд-хэндов и барахолок
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"Что-то особенное": необычные находки из секонд-хэндов и барахолок

Каждый, кто хоть немного "в теме", знает, что в сэконд-хендах можно встретить вещи, которые могут показаться странными и даже враждебными человеческой логике. В этом случае воображение сразу же пытается нарисовать бывшего владельца этого предмета и этот образ может быть весьма пугающим. Посудите сами — кто мог обладать следующими экспонатами, сфотографированными в обычных магазинах подержанных вещей.
Фото: bigpicture.ru
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