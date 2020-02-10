Главное правило маркетинга - привлечь внимание: "лучшие" примеры рекламы

Бизнесмены, особенно начинающие, готовы на все ради того, чтобы не уйти в минус. Они делают такие маркетинговые ходы, которым хочется аплодировать стоя! Но иногда все идет не так, как было задумано. И все летит к чертям!