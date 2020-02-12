Ах, эта свадьба: самые "отвязные" конкурсы на торжествах

Кажется, конкурсы на современных свадьбах придуманы только для того, чтобы сразу знать – эта семья состоится или развод будет на следующий день. А все потому, что доза пошлости, вульгарности и банальной глупости в них превышена в сотню раз, и через такое испытание проходят не все…