Странные находки в секонд-хендах: чего там только не найти

Что мусор для одного, то — сокровище для другого. На всевозможных распродажах, блошиных рынках и в комиссионках среди бесполезного хлама порой попадаются по-настоящему ценные экземпляры. Таким "уловом" люди делятся в группе "Weird Secondhand Finds" (Странные находки в секон-хендах) на Facebook. Посмотрите сами, что им удалось обнаружить!