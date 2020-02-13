Приятного аппетита: такой подачи ресторанных блюд вы еще не видели

В то время как, казалось бы, фантазия должна уже дойти до своего предела, повара продолжают удивлять и вводить в недоумение безбашенным дизайном блюд, которые подаются в ресторанах.