А вы нашли кота? Мастер-классы от гуру маскировок

Коты — очень ловкие животные. Они умеют охотиться, забираться на деревья, спать по 16 часов в день и всегда приземляются на все четыре лапы. Кроме того, это мастера камуфляжа самого высокого уровня. Не верите? Посмотрите на эти снимки и попробуйте найти на них кошек и котов. Особенно сложные случаи мы снабдили подсказками, чтобы кто-нибудь ненароком от досады не разбил монитор. Серьезно, здесь есть такие головоломки, что даже самый внимательный читатель потратит не одну минуту на поиск удачно слившегося с пейзажем хвостатого друга.