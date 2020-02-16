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А вы нашли кота? Мастер-классы от гуру маскировок
Коты — очень ловкие животные. Они умеют охотиться, забираться на деревья, спать по 16 часов в день и всегда приземляются на все четыре лапы. Кроме того, это мастера камуфляжа самого высокого уровня. Не верите? Посмотрите на эти снимки и попробуйте найти на них кошек и котов. Особенно сложные случаи мы снабдили подсказками, чтобы кто-нибудь ненароком от досады не разбил монитор. Серьезно, здесь есть такие головоломки, что даже самый внимательный читатель потратит не одну минуту на поиск удачно слившегося с пейзажем хвостатого друга.
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